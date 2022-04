L’appello di Papa Francesco: «Tregua vera a Pasqua. Nella follia della guerra state crocifiggendo di nuovo Cristo» – Il video

Durante l’Angelus in Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme, Papa Francesco ha lanciato un appello per una tregua alla guerra in Ucraina: «Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale. Ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere, no. Una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?». Nelle ultime settimane si è parlato diverse volte di un viaggio a Kiev di Papa Francesco. La possibilità è concreta, visto che la capitale ucraina è più sicura dopo il ritiro delle truppe di Mosca, come hanno dimostrato i viaggi organizzati negli scorsi giorni da Ursula von der Leyen e Boris Johnson. A confermarlo anche il cardinale Pietro Parolin, segretario dello Stato Vaticano, che l’8 aprile ha detto: «Ci devono essere le condizioni che da parte ucraina sembrano esserci, perché è stata data ampia assicurazione che non ci sarebbero pericoli».

Durante l’Angelus, il Pontefice è tornato diverse volte sulla guerra in Ucraina: «Quando si usa violenza non si sa più nulla su Dio, che è Padre, e nemmeno sugli altri, che sono fratelli. Si dimentica perché si sta al mondo e si arriva a compiere crudeltà assurde. Lo vediamo oggi nella follia della guerra, dove si torna a crocifiggere Cristo». E poi: «Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce nelle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli. È crocifisso nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio. È crocifisso negli anziani lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro, nei soldati mandati a uccidere i loro fratelli».

