Vicenza, chiedevano fino a 100mila euro per difendere un minorenne dai bulli: tre ragazzi a processo per circonvenzione di incapace

La procura di Vicenza sta indagando su tre giovani ragazzini che due anni fa avrebbero ottenuto diverse migliaia di euro da un minorenne che aveva chiesto la loro protezione. Il 17enne in questione era vittima di bullismo, a quanto si apprende, avrebbe chiesto ai ragazzi di essere scortato nei suoi spostamenti, sia a piedi che in macchina. Secondo i magistrati, passava ingenti somme di denaro: i tre giovani avrebbero chiesto dai 20mila ai 100mila euro. Secondo quanto riporta Il Corriere del Veneto, si tratta di uno studente vicentino, mentre i tre ragazzi sono bassanesi. Questi ultimi all’epoca dei fatti avevano rispettivamente 19, 21 e 25 anni. A denunciare il fatto sono stati i genitori del minore che, appena si sono accorti della mancanza di denaro, hanno chiamato i carabinieri. I tre giovani sono stati rinviati a giudizio e andranno a processo nei prossimi mesi con l’accusa di circonvenzione di incapace in concorso: i ragazzi avrebbero infatti approfittato della fragilità del minore per farsi consegnare ingenti somme di denaro. Il 17enne potrebbe costituirsi parte civile nel processo e chiedere un risarcimento. Gli accusati, al momento, hanno contestato l’accusa.

Leggi anche: