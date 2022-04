Francia, le prime reazioni ai risultati del voto: da Macron si festeggia, Le Pen chiede voti agli sconfitti

Il presidente francese, al momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. La candidata di Rassemblement National promette di «rimettere in ordine il Paese in 5 anni»

Pochi minuti dopo l’uscita dei primi exit poll del primo turno delle elezioni presidenziali francesi, ai festeggiamenti di alcuni si accompagna lo sconforto di altri. I dati hanno visto la vittoria del presidente uscente Emmanuel Macron, che avrebbe raccolto oltre il 28% delle preferenze degli elettori, seguito dalla candidata di Rassemblement National Marine Le Pen, con oltre il 23%. Pochi punti in più del candidato della sinistra di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, che è al terzo posto con il 21,1%, mentre l’esponente di estrema destra Eric Zemmour sarebbe, al momento, al 7%.

La festa nel quartier generale di Macron

I risultati hanno subito scatenato grande euforia tra i presenti al quartier generale di Macron, che nei primi video che hanno iniziato a circolare sui social saltano, applaudono e sventolano bandierine. Il presidente uscente, per il momento, non si è ancora espresso sui suoi profili.

Le Pen: «Chi non ha votato per Macron voti per me»

Marine Le Pen, invece, è subito accorsa su Twitter a ringraziare i «milioni di elettori che ripongono la loro fiducia in me». La candidata spera adesso in una rimonta nel secondo turno: «Domenica 24 aprile uniamoci per cercare la vittoria», ha scritto, come didascalia di una diretta in cui ha affermato «In gioco non c’è un semplice voto di circostanza, ma una scelta di società e direi anche di civiltà». Ha dunque invitato tutti i francesi «di ogni sensibilità» e «tutti coloro che non hanno votato per Macron» a «unirsi a questo grande Rassemblement National e popolare».

Gli endorsement per il ballottaggio

Inviti di diverso stampo sono stati fatti dalla candidata socialista alle

elezioni presidenziali francesi e sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, e dalla candidata dei Républicains, Valérie Pécresse: entrambe, che hanno raggiunto percentuali troppo basse per essere ammesse al ballottaggio, hanno invitato i loro elettori a sostenere Macron nel prossimo turno di votazioni, il prossimo 24 aprile, «perché la Francia non cada nell’odio del tutti contro tutti», ha aggiunto Hidalgo. Una chiara presa di posizione contro Le Pen, che Pécresse ha accusato di essere «vicina a Putin».

