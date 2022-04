Il no di Zelensky alla visita del presidente tedesco irrita Berlino: «Steinmeier rappresenta tutta la Germania»

Monta la polemica tra Kiev e Berlino intorno alla figura del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Il no del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a una visita da parte di Steinmeier, a causa dei suoi «stretti legami con la Russia», non è piaciuto alla Germania. Il presidente tedesco avrebbe dovuto recarsi nella capitale ucraina insieme ai presidenti della Polonia e dei Paesi Baltici oggi, 13 aprile. «Il presidente Steinmeier è stato da poco rieletto al Bundestag con una grande maggioranza e rappresenta la Repubblica Federale di Germania», ha dichiarato un portavoce del Governo tedesco. Sulla questione è intervenuto anche il vice dei liberali Wolfgang Kubicki: «Credo che il presidente Zelensky non sia stato ben consigliato nel respingere una visita del genere», ha detto, mettendo in discussione una visita a Kiev persino da parte di Olaf Scholz. «Non riesco a immaginare che il cancelliere di un governo sostenuto dall’Fdp viaggi in un Paese che dichiara il nostro presidente “persona non gradita”».

