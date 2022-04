Plusvalenze, tutti assolti al processo del tribunale Figc: salvi 11 club e 59 dirigenti

Tutti prosciolti i dirigenti e i club coinvolti nel processo sportivo al Tribunale Figc sulle plusvalenze. I giudici federali hanno assolto gli 11 club e i 59 dirigenti, compresi quindi il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, l’ex juventino Fabio Paratici e il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. In primo grado quindi il Tribunale ha accolto in pieno la tesi della difesa che contestava il metodo con cui la procura federale aveva provato a stabilire un «prezzo giusto» per i cartellini dei giocatori. Per il Tribunale non ci sarebbe stata neanche alcuna: «violazione delle norme federali in materia gestionale ed economica». Secondo la sentenza, senza un comprovato accordo che riveli la falsificazione di un valore, non si può procedere per un illecito.

