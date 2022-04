Stefano Puzzer: «Sono stato licenziato dal porto di Trieste. È un’ingiustizia, andrò in tribunale» – Il video

Il lavoratore portuale Stefano Puzzer, leader delle proteste al porto di Trieste e punta di diamante dei No Green pass, è stato licenziato dall’Agenzia per il lavoro portuale per «giusta causa». Lo ha fatto sapere lo stesso Puzzer in un video postato in Facebook annunciando che si batterà «con tutte le forze contro la decisione dell’azienda», l’Agenzia dei lavoratori portuali di Trieste (Alpt). «Non ce l’avete fatta mettendomi la cocaina nelle urine e non ce la farete nemmeno ora», dice Puzzer. Il quale aveva annunciato che non si sarebbe presentato al lavoro fino all’abolizione del Green pass, sostenendo che nel caso avrebbe preferito consegnare pizze.

Leggi anche: