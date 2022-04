Blanco si lancia sul pubblico durante il concerto, ma nessuno lo prende e cade. Poi si prende in giro da solo – Il video

Sta spopolando sui social network, soprattutto su TikTok il video che mostra il tentativo fallito di stage diving (tuffo dal palco) del cantante Blanco, vincitore di Sanremo 2022. Si è lanciato tra la folla mentre cantava “Notti in bianco” in un concerto a Roma, tappa del suo tour già tutto sold out. Il cantante non sembra essersi fatto davvero male e, una volta tornato sul palco, ha chiesto ai fan se stessero bene e ha aggiunto: «Sono un sacco di me**a quando mi butto io. Vi amo Roma, avete spaccato». Alcuni sui social dicono che il motivo per cui non sia stato preso è che i fan sarebbero stati troppo impegnati a riprendere il concerto con il cellulare.

