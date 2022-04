La visita a sorpresa di Charles Michel a Kiev: «Nel cuore dell’Europa libera e democratica»

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è arrivato in Ucraina per una visita a sorpresa durante la guerra: «Oggi a Kiev. Nel cuore dell’Europa libera e democratica», ha scritto su Twitter pubblicando una foto del suo arrivo alla stazione. L’8 aprile scorso nella capitale del paese in guerra con la Russia si era recata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

