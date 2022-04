Ucraina, l’esercito russo si prepara per il “Giorno della Vittoria”: gli aerei formano una “Z” nel cielo – Il video

Gli aerei dell’esercito russo si stanno esercitando per la parata del Giorno della Vittoria, ricorrenza festeggiata il 9 maggio, in memoria della vittoria contro il nazifascismo nel 1945. Secondo quanto mostrato dal canale russo Channel One e riportato dal Telegraph, 8 caccia aerei MiG-29 sono stati avvistati mentre disegnavano una “Z” nel cielo, simbolo dell’invasione russa in Ucraina. Più di undicimila soldati sono a Mosca per prepararsi all’evento, e circa 131 unità militari verranno coinvolte nella manifestazione. La ricorrenza è particolarmente attesa, perché quest’anno coincide con la data indicata da Vladimir Putin per l’annuncio della vittoria in Ucraina. Nell’ambito dellla preparazione alle celebrazioni, nella città occupata di Cherson sono state avvistate bandiere rosse sovietiche.

