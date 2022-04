Ballottaggio in Francia, affluenza al 26,4% alle 12. Cala l’astensionismo nella sfida tra Macron e Le Pen

L’affluenza alle 12 in Francia per il ballottaggio delle elezioni presidenziali è stata del 26,41%. Pesa ancora l’incognita dell’astensione sulla sfida tra Marine Le Pen e il presidente uscente Emmanuel Macron, dopo che al primo turno alla stessa ora l’affluenza era stata di appena un punto in meno. Sono due i punti percentuali in meno rispetto al ballottaggio del 2017. Anche Macron a metà giornata si è recato nel seggio della cittadina balneare di Le Touquet, nel nord della Francia, dove ha una casa, per votare. Il presidente uscente si è recato al seggio insieme alla moglie, ricevendo applausi dalla piccola folla riunita. Ancor prima di Macron, Marine Le Pen ha compiuto i doveri di cittadina francese presentandosi poco dopo le 11 al seggio elettorale di Henin-Beaumont, a nord della Francia. Dopo aver votato e sorriso ai fotografi, Le Pen ha lasciato il seggio. Nel pomeriggio rientrerà a Parigi e raggiungerà il suo quartier generale dove seguirà la serata elettorale.

A voté ! 🗳 pic.twitter.com/Nm3YnrxBI1

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 24, 2022

