Assedio a Mariupol, Mosca annuncia un cessate il fuoco: nuovo tentativo di corridoio umanitario per i civili nell’acciaieria Azovstal

Russi e ucraini separatisti del Donetsk si sono impegnati a fermare le ostilità e a spostare le proprie unità «a distanza di sicurezza». Ai civili non sarebbe imposta la destinazione

Parte dalla Russia un nuovo tentativo di corridoio umanitario a Mariupol oggi, 25 aprile, con la decisione del ministero della Difesa di Mosca di imporre un cessate il fuoco per permettere ai civili di evacuare l’acciaieria Azovstal sotto assedio. Secondo l’agenzia Interfax, le evacuazioni dovrebbero partire dalle 13 ora italiana. L’accordo per la sospensione delle ostilità sarebbe stato preso tra le forze russe e i delegati filo-russi, ma non si fa riferimento alle truppe di resistenza ucraina asserragliate nell’acciaieria. Secondo l’impegno dei russi e degli ucraini separatisti del Donetsk, i civili potranno evacuare la zona «in una direzione scelta da loro».

