Willy Joseph Cancel: il contractor americano ucciso dai russi in Ucraina

Il cittadino americano Willy Joseph Cancel è stato ucciso mentre combatteva al fianco delle forze ucraine. La notizia è stata confermata dalla famiglia alla Cnn. Cancel, ex marine, lavorava a tempo pieno nella polizia penitenziaria del Tennessee prima della guerra in Ucraina. Poi è stato assunto come contractor da una società militare privata ed è stato ucciso negli scontri lunedì 25 aprile. Aveva attraversato il confine con la Polonia il 12 marzo scorso, come ha spiegato sua madre Rebecca Cabrera in un’intervista rilasciata al media americano: «Voleva andare in guerra perché credeva nella libertà dell’Ucraina», ha detto la donna. Con lui combattevano soldati provenienti da altri paesi.

Foto copertina da: Cnn

