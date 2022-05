Ucraina, l’ex calciatore Vavassori pronto a tornare al fronte: «Vado fino in fondo. Sono disposto a tutto»

«Sono in forze e pronto a tutto» ha scritto Ivan Vavassori su Instagram, lasciando intendere che tornerà al fronte. Nei giorni scorsi si era temuto per la vita dell’ex calciatore italiano che combatte al fianco delle forze ucraine, poiché era stato coinvolto in un attacco a Mariupol, ma già il 26 aprile il ragazzo aveva confermato di essere vivo. Il ventinovenne ha pubblicato una storia su Instagram per ringraziare tutti quelli che lo hanno sostenuto in questi giorni di convalescenza e per informare che tornerà al fronte. «Nella mia vita ho lasciato molte cose a metà, ora è il momento di andare fino in fondo a qualcosa. A molti la mia scelta non piacerà, ma è la cosa migliore per me», ha scritto in spagnolo. Vavassori ha concluso: «Dio è al mio fianco e si prenderà cura di me. Dio è grande. Dio è fedele». Vavassori combatte nella Legione di Difesa Internazionale dell’Ucraina da marzo, e Open ha raccontato la sua storia qui.

Uno screenshot della storia Instagram di Ivan Vavassori.

