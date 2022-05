Ucraina, nuovo tentativo di evacuazione a Mariupol: spiragli per i civili intrappolati ad Azovstal

Il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko ha annunciato oggi che sarà possibile evacuare i cittadini dopo settimane di assedio. Spiragli per i civili rifugiati nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal, l’ultimo baluardo ucraino in città, quasi completamente distrutto. Rimane però da chiarire come i civili raggiungerebbero il punto di raccolta, dato che le trattative sembrano essere molto complicate, riporta la Bbc. Le autorità ucraine sostengono che 20 persone siano già state evacuate dall’impianto, ma l’Onu non ha ancora confermato. Coloro che intendono lasciare la città dovranno farsi trovare alle 16 ora locale (le 15 italiane) al centro commerciale Portcity, dal quale verranno trasferiti a Zaporizhzhia. Nei giorni scorsi l’acciaieria Azovstal è stata pesantemente bombardata. Mariupol è l’ultima città ucraina non ancora completamente in mano russa nel corridoio lungo la costa del Mar Nero.

Leggi anche: