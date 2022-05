Coronavirus, 47.039 casi e 152 morti. Il tasso di positività scende al 14%

Il bollettino del 4 maggio 2022

Oggi, 4 maggio, le vittime legate al Coronavirus sono 152. Il dato diffuso dal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute si mostra stabile rispetto a ieri, quando i decessi segnalati erano stati 153. Il numero complessivo di morti da inizio emergenza arriva così a quota 164.041. Sul fronte dei contagi, nelle ultime 24 ore si contano 47.039 nuovi positivi contro i 62.071 dell’ultimo monitoraggio. Gli attualmente positivi appaiono in diminuzione: oggi 1.187.070 (ieri 1.199.960).

La situazione negli ospedali

Nelle ultime 24 ore sono stati 42 i positivi a fare ingresso in un reparto di rianimazione, ieri erano stati 45. Il totale dei ricoverati in area critica cresce: 371 contro i 366 dell’ultimo monitoraggio. Per quanto riguarda i reparto ordinari la curva segnala una diminuzione: oggi sono 9.614 gli ospedalizzati positivi al virus che occupano un posto letto in area medica. Ieri erano stati 9.695. Il totale dei dimessi e dei guariti oggi sale a quota 15.282.800.

Tamponi e tasso di positività

L’attività di tracciamento oggi in Italia segnala una curva in discesa. I nuovi tamponi eseguiti sono 335.275 contro i 411.047 test effettuati nella giornata di ieri. Il tasso di positività si attesta al 14% (ieri al 15,4%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

