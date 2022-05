Russia, nella Piazza Rossa di Mosca le esercitazioni in vista della parata del 9 maggio – Il video

A pochi giorni dal 9 maggio, un video mostra le prove in vista della parata militare che si terrà in occasione della Giornata della Vittoria nella Piazza Rossa di Mosca. La marcia celebrerà i 77 anni dalla sconfitta della Germania nazista e la vittoria dell’Unione Sovietica. Quella del 9 maggio, però, è una data potenzialmente cruciale anche per il conflitto in Ucraina: inizialmente indicato come il giorno in cui la Russia avrebbe posto fine al conflitto in Ucraina, è stato citato recentemente da fonti di intelligence occidentali come il possibile punto di svolta per una nuova fase della guerra. Oggi, intanto, è stata annullata la parata nelle auto-proclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, mentre l’intelligence ucraina – citata dal Kyiv Independent – ha detto che Mosca starebbe preparando una marcia militare per il 9 maggio a Mariupol.

Leggi anche: