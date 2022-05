Ucraina, l’intelligence di Kiev: «Mosca prepara una parata militare a Mariupol per il 9 maggio»

Mosca starebbe preparando la parata militare a Mariupol’ per il 9 maggio. A darne notizia è l’intelligence ucraina, citata dal The Kyiv Independent. Secondo Kiev, la Russia starebbe organizzando i preparativi «pulendo le strade centrali dalle macerie, togliendo gli ordigni inesplosi e rimuovendo i corpi delle persone uccise». Il 9 maggio è festeggiato in Russia come Giorno della Vittoria, in ricordo della vittoria sovietica sul nazismo. Vladimir Putin ha indicato la data come un punto di svolta per il conflitto in Ucraina, giorno in cui potrebbe dichiarare ufficialmente guerra a Kiev. In alcune città occupate (come a Cherson) sono già iniziate le preparazioni. Il sindaco di Mariupol’ è tornato ieri, 3 maggio, ad accusare Mosca di sfruttare i cittadini del comune a sud est del Paese per i «lavori forzati», tra cui la rimozione dei corpi. Sempre ieri l’esercito russo ha lanciato l’assalto finale all’acciaieria Azvostal, dove da settimane sono rifugiati battaglioni ucraini e centinaia di civili in via di evacuazione.

Immagine di copertina: EPA/ROMAN PILIPEY

