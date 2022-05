Gli ucraini Kalush Orchestra conquistano il pubblico dell’Eurovision: «Troveremo la strada di casa, anche se sono tutte distrutte» – Il video

La Kalush Orchestra, il gruppo rap-folk che quest’anno rappresenta l’Ucraina all’Eurovision Song Contest di Torino, si è esibita sulle note di Stefania, un brano che è stato scritto per la madre del frontman del gruppo, Oleh Psiuk. Una madre che, simbolicamente e in senso più universale, vuole rappresentare tutte le madri ucraine in attesa del ritorno dei figli dal conflitto scatenato dalla Russia. Nel brano si parla infatti del ricordo protettivo e delle tenere e care parole rassicuranti sussurrate da una madre a un bambino. Ma dopo l’inizio della guerra il brano ha assunto un nuovo significato, passando a un livello più universale, elevandosi a diventare un brano in difesa della propria terra natia, delle proprie radici, della sicurezza e protezione delle persone più indifese. Al termine della loro esibizione, il pubblico in platea al PalaIsozaki ha sventolato decine di bandiere giallo-blu, mentre sullo sfondo del palco, anche la scenografia si tingeva dei colori della bandiera ucraina.

Madre Stefania, Stefania mia madre

Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi

Madre, cantami la ninna nanna

Voglio sentire la tua cara parola

Mi cullava da piccola, mi dava un ritmo

E non puoi togliere la forza di volontà in me

Come l’ho presa io da lei

Penso che ne sapesse più di re Salomone

Troverò sempre la strada di casa

Anche se tutte le strade sono distrutte

Non mi sveglierebbe nemmeno se fuori ci fosse un temporale

O se c’è stata una tempesta tra lei e la nonna

Si fidava di me più di tutti gli altri

Anche quando era stanca, continuava a cullarmi

Ninna nanna, ninna nanna

Madre Stefania, Stefania mia madre

Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi

Madre, cantami la ninna nanna

Voglio sentire la tua cara parola

Non sono più un bambino,

Ma mi tratterà sempre come tale

Non sono più un bambino

Ma continua a preoccuparsi per me, ogni volta che esco

Madre, sei ancora giovane

Se non apprezzo la tua gentilezza

Sto andando verso un vicolo cieco

Ma il mio amore per te non ha fine

Madre Stefania, Stefania mia madre

Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi

Madre, cantami la ninna nanna

Voglio sentire la tua cara parola