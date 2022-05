Mahmood, Blanco e gli ucraini della Kalush Orchestra si ritrovano in un locale di Torino: parte una versione inedita di Brividi – Il video

In un locale di Torino è andato in scena un sorprendente fuori programma con i vincitori dell’ultimo Sanremo, Blanco assieme a Mahmood, e i favori di questo Eurovision song contest, gli ucraini della Kalush Orchestra. Un incontro inedito tra gli artisti che per l’occasione si sono esibiti in una versione improvvisata di “Brividi”. A cantare sempre il duo che ha trionfato al Festival, ma stavolta accompagnati al pianoforte e al flauto dagli ucraini in uscita libera oggi 12 maggio, dopo essersi qualificati alla finalissima di sabato 14 maggio.

