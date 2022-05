Eurovision, i Maneskin si preparano alla finale: sul palco suoneranno una cover di Elvis Presley

Damiano aveva detto che per i Maneskin l’Eurovision Song Contest coincide sempre con un inizio. Nel 2021 è stato l’avvio di un nuovo capitolo, una fase della loro carriera in cui sono entrati nelle classifiche di Europa e Stati Uniti. Questo Eurovision invece sarà il momento in cui presenteranno al pubblico la «musica che verrà». Il primo riferimento era già noto: la band suonerà Supermodel, il nuovo singolo uscito ieri. Il secondo invece è stato confermato solo nelle ultime ore. I Maneskin porteranno sul palco la cover di If I can dream di Elvis Presley. La canzone, scritta da Walter Earl Brown, è stata pubblicata nel novembre del 1968. Secondo alcune indiscrezioni, il brano potrebbe anche essere nella colonna sonora del film Elvis di Baz Luhrmann, in uscita nei prossimi mesi.

Ogni live show all’Eurovision è anticipato da un Family Show, una sorta di prova generale in cui conduttori e cantanti replicano tutta la scaletta, così da arrivare preparati per la serata finale. Qui ci sono tutti gli artisti che provano la loro esibizione. Si chiama Family Show perché l’idea è quella di dedicarlo alle famiglie con bambini che non possono rimanere alzati fino a tardi ma di fatto viene visto anche da chi vuole vedersi lo spettacolo senza spendere troppo per il biglietto. Chi ha assisto a queste prove ci ha spiegato che i Maneskin non sono saliti sul palco ma è stato mandato comunque un audio con la loro canzone e la cover di Elvis. Nella giornata di ieri Damiano è stato fotografato mentre si aiutava a camminare con una stampella.

Leggi anche: