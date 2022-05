Eurovision, Damiano dei Maneskin arriva in stampella. La band si esibirà durante la finale – Il video

Il ritorno dei Maneskin all’Eurovision Song Contest non inizia sotto una buona stella. L’edizione torinese del Corriere della Sera ha diffuso un video in cui si vede Damiano durante un incontro con alcuni fan. Nelle immagini si può notare come il cantante debba utilizzare una stampella per stare in piedi. I Maneskin sono il motivo per cui l’Eurovision si sta tenendo in Italia: l’anno scorso hanno vinto questo Festival grazie alla loro Zitti e buoni, inaugurando una lunga serie di successi che ha permesso di loro di aprire un concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. La band negli ultimi mesi è tornata sui luoghi da cui è partito tutto. Prima ha suonato come ospite all’ultima edizione del Festival di Sanremo e ora si esibirà anche all’ultima serata dell’Eurovision, prevista per domani 14 maggio. Non sono chiari i motivi dell’incidente di Damiano ma, secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe solo di una storta alla caviglia rimediata durante le riprese di un video a Londra. Alla finale dell’Eurovision la band presenterà per la prima volta dal vivo il suo ultimo singolo, Supermodel.

