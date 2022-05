La gaffe di George W. Bush: «La brutale invasione dell’Iraq… volevo dire “dell’Ucraina» – Il video

In questo video pubblicato su Twitter dal giornalista americano Michael Williams l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush cade in una topica confondendo Ucraina e Iraq. Durante un evento organizzato dal suo think tank presso la Southern Methodist University Bush ha prima paragonato Zelensky a Churchill, poi ha cominciato a parlare della guerra e di Putin: «L’assenza di equilibri e contrappesi [nel sistema di governo russo, ndr] ha consentito a un uomo di far partire l’invasione del tutto ingiustificata e brutale…dell’Iraq». Poi Bush si è subito corretto: «Volevo dire “dell’Ucraina”».

