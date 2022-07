L’annuncio dell’Iran: «Ora abbiamo le capacità per realizzare la bomba nucleare»

Dopo la visita di Joe Biden in Medio Oriente, Teheran ha fatto la sua mossa. Il presidente del Consiglio strategico per le relazioni internazionali Kamal Kharrazi ha annunciato: «L’Iran ha le capacità tecniche per realizzare una bomba nucleare». Kharrazi ha spiegato anche che al momento il Paese non ha ancora deciso di avviare la produzione di questo tipo di ordigni. Queste dichiarazione sembrano una risposta a quelle di Biden che nei giorni scorsi aveva ribadito l’intenzione di impedire all’Iran l’acquisto di ordigni nucleari. Le parole del presidente degli Stati Uniti erano state criticate anche dal portavoce del ministero degli Esteri di Teheran Nasser Kanani che però aveva descritto in modo diverso delle attività nucleari del Paese: «Le false accuse degli Stati Uniti contro le attività nucleari pacifiche dell’Iran, mentre ignorano decenni di inganni da parte del regime sionista, che non è membro del Trattato di non proliferazione (TNP) e ha il più grande armamento atomico della regione, sono un grande segno della sua doppiezza e ipocrisia».

Foto di copertina: Epa/Abedin Taherkenareh | Kamal Kharrazi

