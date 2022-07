Napoli, blitz a Istanbul per Kim Min-jae: si punta a chiudere

Gli azzurri in viaggio per la Turchia con l’obiettivo di portare in Italia il difensore: superata la concorrenza del Rennes

De Laurentiis è pronto al testa a testa con il Rennes. Perché adesso il Napoli accelera per Kim Min-jae. Dopo aver visto sfumare il sogno Dybala – gli azzurri sono stati bruciati dalla Roma – Giuntoli deve assolutamente chiudere un colpo di calciomercato, possibilmente trovando un sostituto all’altezza per Koulibaly. Il profilo individuato è da tempo è quello del sudcoreano del Fenerbache, su cui il Rennes però sembrava in vantaggio. Adesso però il Napoli ha messo la freccia ed effettuato il contro sorpasso, portandosi in netto vantaggio nella trattativa con l’entourage del giocatore. Per questo la dirigenza azzurra è in volo verso Istanbul per provare a chiudere l’affare.

Blitz sul Bosforo

ANSA / CIRO FUSCO | Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Napoli, 25 maggio 2022

Per evitare brutte sorprese De Laurentiis ha incaricato Giuntoli di volare in Turchia per mettere a segno l’acquisto che regalerebbe alla piazza un giocatore di sicura affidabilità. Nelle prossime ore il direttore sportivo incontrerà prima gli agenti del giocatore e, una volta perfezionato l’accordo (mancano alcuni dettagli), il dirigente si siederà con il Fenerbache per chiudere l’operazione. Probabilmente per portare Kim in Italia, il Napoli dovrà versare nelle casse dei turchi i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Un investimento importante ma necessario per arrivare alla fumata bianca in tempi brevi. Il Rennes infatti proverà fino alla fine ad inserirsi e gli azzurri, arrivati a questo punto, sono disposti a tutto pur di evitare altre brutte sorprese.

