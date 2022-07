Usa, arrestata Ocasio-Cortez alla manifestazione pro-aborto davanti alla Corte Suprema – Il video

Proseguono le manifestazioni spontanee e non autorizzate davanti alla Corte suprema, dopo il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade

Durante una manifestazione a Washington contro il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade, di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti, sono stati arrestati diversi parlamentari americani. Tra questi anche Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar. Sul profilo Twitter dello staff della deputata democratica è stato condiviso un video che la ritrae con le mani dietro alla schiena mentre viene portata via dalla polizia. Successivamente viene vista che alza i pugni al cielo verso i manifestanti. Al momento, si stima che nella protesta di oggi, 19 luglio, sono stati effettuati 34 arresti, di cui 16 sono membri del Congresso americano. Da quando la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza che garantiva a livello federale il diritto all’aborto, non si arrestano le manifestazioni che chiedono il ritorno dei diritti civili sull’interruzione volontaria della gravidanza. Nelle scorse settimane il presidente degli Usa Joe Biden aveva fatto un appello i manifestanti invitandoli a continuare le proteste.

TWITTER | Ocasio Cortez con le mani dietro la schiena portata via dalla polizia

