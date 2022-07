Inter, per la difesa torna di moda Milenkovic

L’Inter guarda avanti. Perché dopo essersi fatti soffiare Bremer dalla Juventus e aver visto Dybala accasarsi alla Roma, l’errore più grave sarebbe non reagire con un segnale forte sul calciomercato. Marotta e Ausilio si sono già attivati, riaccendendo una trattativa impostata più di un mese fa e che potrebbe diventare la risposta sul mercato al mancato arrivo del centrale difensivo del Torino. Il nome in ballo è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, difensore che piace a Inzaghi e con cui la dirigenza nerazzurra aveva allacciato i contatti incontrando l’agente del giocatore a Londra. La valutazione del cartellino del serbo, in scadenza nel 2023, si aggira sui 15 milioni di euro. Per il centrale della Viola però potrebbe aprirsi un’altra clamorosa sfida di mercato.

Juve insaziabile

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Gleison Bremer, nuovo calciatore della Juventus, prima delle visite mediche al J Medical di Torino, 20 luglio 2022

Il pericolo è che sul giocatore piombi anche la Juventus. I bianconeri, dopo aver tesserato Bremer, sono in cerca di un altro rinforzo per sostituire Chiellini, e uno dei profili seguiti è proprio Milenkovic. L’Inter però non ha intenzione di lasciarsi sfuggire il giocatore, per questo un’accelerata potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni. Dopo aver perso Bremer, l’Inter vuole evitare altre sorprese sgradevoli sul mercato.

