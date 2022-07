Joe Biden è positivo al Covid-19, la Casa Bianca: «Sintomi lievi»

Il presidente degli Usa si trova ora in isolamento. Nei giorni scorsi aveva viaggiato in Israele e Arabia Saudita

Joe Biden è positivo al Covid. Lo afferma la Casa Bianca, secondo la quale il presidente degli Stati Uniti, rientrato pochi giorni fa da una viaggio diplomatico in Arabia Saudita e Israele, presenta sintomi lievi, anche grazie al completamento del ciclo vaccinale, compresa la quarte dose. «Il presidente sta sperimentando soprattutto rinorrea e affaticamento con una saltuaria tosse secca che è iniziata ieri sera», ha fatto sapere il suo medico, Kevin O’Connor, secondo il quale Biden risponderà «in modo favorevole» alle pillole antivirali Paxlovid che gli sono state prescritte. «Il presidente, seguendo le linee del Cdc, sarà in isolamento alla Casa Bianca», ha aggiunto l’addetta stampa Karine Jean-Pierre. Biden, comunque, continuerà a svolgere i suoi compiti da remoto.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, sua moglie Jill Biden è risultata invece negativa al test di stamattina, quindi continuerà a rispettare i suoi impegni in Michigan. «Ho parlato con lui qualche minuto fa, si sente bene», ha affermato la first lady riferendo di un suo colloquio telefonico con Joe Biden. Mercoledì 20 luglio, Biden era in Massachussets, a Somerset, dove ha annunciato ulteriori azioni da parte dell’esecutivo per contrastare il cambiamento climatico e dove è entrato in contatto con una nutrita folla di persone. Il giorno prima, invece, aveva incontrato la first lady ucraina, Olena Zelenska, alla Casa Bianca. L’amministrazione sta procedendo con il tracciamento dei contatti potenzialmente stretti del presidente e ha annullato tutti i suoi appuntamenti pubblici.

