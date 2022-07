Covid, 4 regioni a rischio alto. Scende l’indice Rt, aumenta l’occupazione delle terapie intensive – Il monitoraggio Iss

In aumento anche il tasso di occupazione negli ospedali, Le regioni in difficoltà

I casi di contagio da Coronavirus, rilevati con l’attività di tracciamento dei contatti, risultano stabili rispetto alla settimana precedente. La percentuale resta all’11%. Quella dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi è invece in lieve aumento (40,5% contro 39%). A diminuire leggermente è quella dei contagi rilevati con l’attività di screening che scende al 48% rispetto al 50% della settimana scorsa. In aumento è il tasso di occupazione negli ospedali, sia nei reparti di rianimazione che in quelli ordinari. Scende l’indice Rt medio. È quanto viene riferito nei dati del monitoraggio settimanale sulla pandemia dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute.

Il rischio di contagio

Sul fronte del pericolosità a causa dei contagi, il monitoraggio del’Iss segnala che a rischio basso ci sono tre regioni/province autonome. A rischio moderato sono in 14, di cui 5 con alta probabilità di peggiorare. Sono invece 4 le regioni a rischio alto, che però mostrano segni di raffreddamento. 12 regioni hanno almeno un allerta di resilienza e 4 ne riportano molteplici. Manca una regione all’appello che non ha raggiunto la soglia minima di qualità dei dati dati per poter fare delle statistiche.

La situazione negli ospedali

Continuano a riempirsi le terapie intensive, così come i reparti ordinari degli ospedali italiani, a causa del Coronavirus. Il tasso di occupazione nei reparti di rianimazione è salito al 4,1%, oggi 21 luglio, contro il 3,9% del 14 luglio. La Calabria è attualmente l’unica regione che si avvicina alla soglia critica del 10% di occupazione nelle terapie intensive. Nelle aree mediche invece il tasso sale al 17,1% di oggi, in aumento rispetto al 15,8% della scorsa settimana. Sopra la soglia del 15% si trovano le seguenti regioni:

Abruzzo,

Basilicata,

Calabria,

Campania,

Emilia Romagna,

Friuli Venezia Giulia,

Lazio,

Liguria,

Marche,

provincia di Bolzano,

provincia di Trento,

Puglia,

Sicilia,

Toscana,

Umbria,

Valle d’Aosta.

Quelle con la percentuale più alta sono Umbria con il 42,4%, Basilicata con il 30,1% e Valle d’Aosta al 31,3%.

L’indice Rt in diminuzione

Positivi i dati sul fronte dell’indice di contagio Rt che, nonostante resti ancora sopra la soglia epidemica, è sceso nel periodo tra il 29 giugno e il 12 luglio 2022. Rispetto alla settimana scorsa in cui l’Rt medio era di 1,34, ad oggi risulta in diminuzione all’1,23. A livello nazionale l’incidenza settimanale da 1.158 casi ogni 100mila abitanti cala a 977 ogni 100mila. L’Abruzzo ha un’incidenza dei casi Covid a 1421,3 ogni 100mila abitanti, seguito dall’Umbria con 1257,6 in lieve calo rispetto alla scorsa settimana. Anche il Veneto è oltre i mille con 1167,9 casi ogni 100mila. A ridursi è anche l’indice di trasmissibilità, calcolato sulla base dei casi con ricovero ospedaliero: 1 di Rt (0,98-1,02) del12/07/2022 contro l’1,15 (1,12-1,17) del 05/07/2022.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: