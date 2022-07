La bomba di Renzi: la mossa falsa di Franceschini e Speranza che ha fatto precipitare tutto – Il video

Il racconto del leader Iv: volevano far annunciare a Conte la fiducia, così è saltato tutto

In questo video pubblicato su Twitter Matteo Renzi, durante una presentazione del suo libro “Il mostro“, a Manduria con Bruno Vespa racconta un aneddoto sulla crisi del governo Draghi. «La mattina, quando hanno visto che a Salvini giravano le scatole, Franceschini e Speranza si sono presi Conte e gli hanno detto ‘è il tuo momento. Guarda che Salvini sta per dire che si astiene. Fai una giravolta. E dì che tu voti Draghi», dice Renzi. Secondo il quale poi Franceschini e Speranza si sono autocomplimentati con loro stessi: «È fatta. Li costringiamo a fare il Conte Ter a guida Draghi. E quindi hanno insistito sul far mettere al governo la fiducia sulla mozione Casini, creando una frattura finale con il centrodestra».

Video da: Annarita Di Giorgio su Twitter

