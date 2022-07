Mertens ancora senza squadra: il futuro resta incerto

Il mese di luglio è quasi agli sgoccioli ma in Italia c’è un attaccante che non ha ancora scelto la sua nuova maglia. Dries Mertens è ancora indeciso e in attesa dell’offerta giusta da cogliere sul calciomercato. Il belga continua a svolgere la preparazione da solo e, nelle ultime ore, ha postato alcune storie Instagram dove si allena con la maglietta della Nigeria di Ola Aina. Non più quella azzurra del Napoli, la città che lo ha accolto e lo ha fatto sentire e coccolato come un figlio prediletto. In realtà il trentacinquenne sembra aspettare l’ennesimo rilancio dal club di De Laurentiis ma, in questo senso, rischia di scontrarsi con un muro. All’orizzonte però non sembrano esserci troppe alternative. Ecco la situazione.

Napoli deluso

Dries Mertens si allena con la maglia della Nigeria

Attualmente Mertens sembra ancora molto distante dal Napoli. De Laurentiis infatti è irritato dall’atteggiamento del belga, che continua a giocare a rialzo con il club azzurro. In questo senso le ultime dichiarazioni del numero uno napoletano non lasciano molto spazio di interpretazioni: «All’inizio gli ho offerto 1,8 milioni di euro, poi ho incrementato di 200 mila euro, poi sono arrivato fino a 2,4 milioni e lui li ha rifiutati. Offerta annuale o biennale? Lui voleva stare un anno». Dunque quello da 2,4 milioni potrebbe essere stato l’ultimo rilancio del Napoli. La palla quindi è in mano al calciatore che, se spera di avere una possibilità di tornare a far parte del club, dovrà necessariamente rivedere le sue richieste sull’ingaggio.

Lazio lontana

ANSA/ETTORE FERRARI | Il presidente della Lazio Claudio Lotito con il ds Igli Tare al Salone d’Onore del Coni, Roma, 9 gennaio 2020

Un’altra pista che sembrava percorribile era quella che porta alla Lazio di Maurizio Sarri. Il forte legame tra Mertens e il tecnico biancoceleste poteva essere la chiave per il trasferimento del belga nella Capitale. Anche in questo caso però le richieste economiche del giocatore e del suo entourage hanno raffreddato la trattativa fino a farla sfumare. Nei giorni scorsi infatti il presidente laziale Claudio Lotito ha chiuso definitivamente la porta ad un possibile arrivo della punta classe ’87: «Non ho mai contattato il belga e né gli ho offerto alcun contratto perché la nostra rosa non ne ha bisogno». Un chiaro segnale al giocatore che, a meno di un mese dall’inizio del campionato, non ha ancora trovato una squadra.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: