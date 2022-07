Napoli, fatta per Kim Min-jae: è atteso in Italia nelle prossime ore

Adesso è fatta. Il Napoli ha trovato il suo nuovo pilastro in difesa, chiudendo una trattativa di calciomercato che stava diventando estenuante. Kim Min-jae è un nuovo giocatore azzurro: in queste ore i due club stanno risolvendo alcuni dettagli meramente burocratici e, una volta sbrigate tutte le pratiche, il difensore volerà in Italia per unirsi alla sua nuova squadra. A Roma la clinica di riferimento del club di De Laurentiis è già stata allertata ed è tutto pronto per far sostenere al giocatore le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto con il Napoli. Il ds Giuntoli risolve così la grana difensore, portando in Serie A un degno sostituto di Koulibaly cercato da settimane da diversi club europei.

Futuro già scritto

ANSA | Kim Min-jae durante Anversa-Fenerbache di Europa Legua al Bosuil Stadium di Anversa, Belgio, 4 novembre 2021

A dare l’accelerata decisiva alla trattativa è stata la volontà del giocatore, che ha rotto gli indugi dando mandato al suo entourage di chiudere la trattativa con il Napoli. Subito dopo il sudcoreano ha deciso di lanciare in prima persona un segnale inequivocabile, pubblicando sui social network un messaggio di ringraziamento per i tifosi del Fenerbache e ufficializzando così la fine della sua avventura in Turchia. Dopo aver totalizzato 31 presenze e 1 gol nel campionato turco, adesso Kim è pronto a diventare grande in Serie A.

