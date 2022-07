Roma, in attesa di Wijnaldum per la difesa spunta Bailly

L’opera di rafforzamento della Roma iniziata dai Friedkin e dal general manager Tiago Pinto è destinata a proseguire con nuovi colpi di calciomercato. Se da giorni infatti la priorità è trovare un rinforzo di peso in grado di alzare la qualità della rosa a centrocampo, nelle ultime ore nei corridoi del Fulvio Bernardini hanno ricominciato ad affrontare il tema legato all’acquisto di un quinto centrale. Oltre a Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla infatti il tecnico giallorosso ha chiesto un altro difensore per completare il reparto.

Nei giorni scorsi un nome che sembrava vicino ai giallorossi sembrava quello del francese Zagadou ma, a causa dei numerosi problemi fisici subiti in passato dal giocatore, si sta ragionando anche su un altro profilo. Si tratta di Eric Bailly del Manchester United. L’ivoriano è arrivato ai Red Devils proprio quando sulla panchina dell’Old Trafford sedeva José Mourinho, che adesso lo rivorrebbe con se nella Capitale. Lo United sembra disposto a trattare la sua cessione in prestito e, nei prossimi giorni, sono attesi sviluppi.

Georgino Wijnaldum

ANSA | Georginio Wijnaldum esulta con la maglia del Paris Saint-Germain

Al momento però il primo obiettivo rimane un mediano di livello internazionale da inserire a centrocampo. Il nome in pole resta sempre quello di Georginio Wijnaldum del Paris Saint-Germain. I rapporti tra la Roma e i parigini sono ottimi e anche il giocatore ha manifestato il proprio gradimento all’idea di trasferirsi in Italia. Adesso i giallorossi stanno lavorando per capire come pagare l’ingaggio del giocatore, con il PSG che potrebbe accollarsi parte dello stipendio dell’olandese. Un’altra soluzione su cui si sta ragionando è una cessione in prestito con diritto di riscatto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: