Ufficiale, Dybala è un nuovo giocatore della Roma: maglia numero 21

Adesso c’è anche l’ufficialità. Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Dopo qualche giorno di attesa, e di ansia per molti tifosi giallorossi, il club ha comunicato ufficialmente l’ingaggio del calciatore argentino. Dybala ha scelto la maglia numero 21, lasciando vacante la 10. Questo il comunicato giallorosso:«L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025. «I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza», ha dichiarato Dybala. «Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso».

Il blitz, il viaggio in Portogallo e ora l’ufficialità

Paulo Dybala in compagnia del gm Tiago Pinto, Dan Friedkin e Ryan Friedkin all ‘Estádio Algarve di Faro

Un colpo di calciomercato concretizzato nell’ultima settimana dal club giallorosso, che ha convinto il giocatore ad abbassare le proprie richieste sull’ingaggio, proponendo un progetto tecnico che lo vede assoluto protagonista. La trattativa si è chiusa sabato notte, dopo una conference call tra i Friedkin e l’argentino. Anche José Mourinho ha contattato direttamente il giocatore, per convincerlo ad accettare l’offerta della Roma. Nella notte del 17 luglio Dybala ha accettato la corte della Roma, la mattina del 18 è volato in Portogallo (da Torino) insieme ai Friedkin e ai suoi agenti, per raggiungere il ritiro della sua nuova squadra. Dybala ha svolto le visite mediche ad Albufeira, prima di aggregarsi al gruppo guidato dallo Special One. Martedì sera si è palesato allo stadio dello Sporting Lisbona, in tribuna accanto alla famiglia Friedkin e al gm Tiago Pinto. Poi mercoledì all’ora di pranzo il comunicato e il sospiro di sollievo di tutti i tifosi della Roma. Dybala ha firmato un contratto fino al 2025 a 6 milioni di euro l’anno, bonus compresi.

Foto copertina: www.asroma.com

Continua a leggere su Open

Leggi anche: