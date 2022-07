Intesa nel centrodestra, prevale la linea di Meloni: «Chi prende un voto in più sceglie il candidato premier»

Intesa nel centrodestra sulla premiership. Nel vertice convocato per sciogliere i nodi in vista delle elezioni del 25 settembre, ha prevalso la linea di Giorgia Meloni, secondo cui il candidato premier sarà scelto da chi incasserà più voti nella coalizione. Negli ultimi giorni, Matteo Salvini aveva ripetuto più volte che «chi prende un voto in più sceglie, vince e governa», ribadendo però di non volersi soffermare sulla questione e chiedendo concentrazione «sui temi e sull’idea di Italia» del centrodestra. Silvio Berlusconi aveva glissato sull’argomento, definito «poco appassionante», e proposto un sistema di elezione da parte di un’assemblea dopo il risultato delle urne. «Come è giusto che sia decidono gli italiani. Chi prende un voto in più indica chi governerà l’Italia nei prossimi cinque anni. La squadra è compatta», ha commentato Salvini al Tg5. Berlusconi invece avrebbe chiuso la questione con una battuta: «Non c’è problema, tanto saremo noi di Forza Italia a ottenere il 20».

Risolta la questione più spinosa, ora la discussione si sarebbe spostata sul metodo da adottare nella distribuzione dei collegi uninominali, e di quanto spetti a ciascun partito. Da quanto filtra, ci sarebbe un accordo sulle circoscrizioni all’estero, dove il centrodestra si presenterà con una lista unica, mentre nel resto dei collegi dovrebbero correre con il proprio simbolo (liste separate con l’indicazione di un capo politico), come era stato nel 2018. Anche per quanto riguarda la distribuzione dei collegi, Fratelli d’Italia è ferrea: le regole non si cambiano e quindi contano i sondaggi, più precisamente la media fra i tre migliori. Un criterio che premia proprio il partito di Meloni e preoccupa la Lega, incalzata persino nella sua roccaforte, il nord.

