Salvini: «Ombre russe sulla caduta di Draghi? Fesserie. Siamo per la Nato ma vogliamo buoni rapporti con Putin»

Matteo Salvini definisce «sciocchezze» il sospetto di “ombre russe” sulla caduta del governo Draghi ventilato oggi da La Stampa, che ha parlato dei contatti tra il funzionario dell’ambasciata in Italia Oleg Kostyukov e il suo emissario per il viaggio a Mosca Antonio Capuano. E ribadisce che l’Alleanza Atlantica non è in discussione. Ma vuole anche avere buoni rapporti con Putin. «La politica internazionale prescinde dai governi, siamo orgogliosamente alleati ai Paesi liberi occidentali democratici. Questo non significa non voler buoni rapporti con Putin. Quindi l’Alleanza atlantica non è in discussione», dice il segretario della Lega ospite di Radio 24. «Sicuramente a differenza di qualche altro paese europeo belligerante a prescindere, io preferisco un’Italia dialogante e mediatrice», aggiunge.

Confermando che ciò vale anche rispetto alla Russia e alle sue responsabilità nella guerra in Ucraina: «La guerra finirà. Chi ha sbagliato pagherà, ci sono i tribunali». Le ombre rosse sono invece «fesserie. Io ho lavorato e lavoro per la pace, contro una guerra che sta provocando morti e problemi economici per tutti». Infine, una battuta sul centrodestra e sull’affidabilità dell’alleanza con Meloni: «Io sono un alleato affidabile per gli italiani. La Lega sta governando tre quarti delle regioni italiane. Quindi più eletti e affidabili di così? Io vado a processo perché ho mantenuto il mio impegno di bloccare gli sbarchi. La prossima udienza è il 16 settembre mentre adesso ne arrivano a centinaia e questa è un’emergenza nazionale». E ancora: «Io quello che dico cerco di farlo, quindi non vedo l’ora che arrivi il 25 settembre».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: