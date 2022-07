Usa, il presidente Joe Biden è di nuovo positivo al Covid. Al momento è asintomatico

La Casa Bianca ha comunicato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è di nuovo positivo al Coronavirus. Il primo test positivo era stato registrato il 21 luglio. Allora la sua cartella medica riportava sintomi lievi, come aveva spiegato il medico Kevin O’Connor: «Il presidente sta sperimentando soprattutto rinorrea e affaticamento con una saltuaria tosse secca che è iniziata ieri sera». Biden era stato curato con il farmaco antivirale Paxlovid. Il 27 luglio era arrivato il nuovo annuncio: Biden era tornato negativo, tanto che si era anche presentato al pubblico al Rose Garden della Casa Bianca: «Sono risultato negativo al Covid dopo cinque giorni di isolamento. Per fortuna i miei sintomi sono stati lievi e ora mi sento benissimo».

Ora Biden è risultato di nuovo positivo. Questa volta, chiariscono i suoi medici, non presenta sintomi e non dovrà seguire una terapia a base di Paxlovid. Il presidente ha confermato la notizia sul suo account Twitter: «Ragazzi oggi sono risultato positivo al Covid di nuovo. Accade a qualcuno. Non ho sintomi ma mi isolo per la sicurezza di tutti quelli che mi circondano. Sono ancora al lavoro e presto tornerò in pista».

