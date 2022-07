Usa, Biden negativo al Covid: oggi il ritorno in pubblico

Joe Biden è tornato negativo al Covid-19. A dirlo è il medico del presidente degli Stati Uniti, Kevin O’Connor. Biden, risultato positivo il 21 luglio scorso, «ha completato i cinque giorni» di cura con l’antivirale Paxlovid. «Ieri sera e questa mattina è risultato negativo ai test per il Covid», ha aggiunto O’Connor. Il medico ha spiegato che il presidente statunitense interromperà l’isolamento ma «indosserà la mascherina per i prossimi 10 giorni quando è insieme ad altre persone». Biden tornerà in pubblico oggi stesso, al Rose Garden della Casa Bianca, dove parlerà alle 17.30 ore italiane. Nell’attesa, il presidente ha postato su Twitter l’immagine del test negativo: «Sono tornato nello Studio Ovale. Grazie al mio medico che si è preso cura di me e a voi per il sostegno».

