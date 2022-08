Vaiolo delle scimmie, allo Spallanzani pronti per le vaccinazioni: sarà con due dosi

La vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie è pronta a partire. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha comunicato come all’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sarà «presto pronto e attende dal ministero le modalità di reclutamento». Come riporta Ansa, il vaccino del vaiolo per monkeypox prevederà due somministrazioni, con la seconda dose da inoculare a distanza di 2-3 mesi dalla prima. Ciò che manca ora è capire quale sarà la platea dalla quale partire con la vaccinazione, a partire dall’indicazione della fascia d’età.

