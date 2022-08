Thailandia, scoppia un incendio in discoteca: 13 morti e 40 feriti. I clienti in fuga dalle fiamme – Il video

È successo nella notte a Chonburi, a sud est di Bangkok. Non si conoscono ancora le cause, ma si sospetta che le fiamme possano essere partite da un corto circuito per poi diffondersi

Stanno facendo il giro del web i video delle persone che scappano dalle fiamme che hanno travolto una discoteca a sud-est di Bangkok, in Thailandia. Scoppiato all’1:00 (ora locale) di questa notte, 5 agosto, l’incendio è partito dal locale Mountain B localizzato a Chonburi, a sud est di Bangkok. Il bilancio, al momento, sarebbe di almeno 13 morti – 4 donne e 9 uomini – e 40 feriti. Secondo quanto emerso finora, tutte le vittime sarebbero cittadini thailandesi. Non si conoscono ancora le cause, ma si sospetta che le fiamme possano essere partite da un corto circuito per poi diffondersi a causa del materiale infiammabile di cui erano rivestite le pareti del club. I vigili del fuoco hanno tentato di domare le fiamme per oltre due ore, riferisce la Bbc.

Leggi anche: