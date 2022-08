Calenda su Twitter all’attacco di Letta e +Europa: «Pensavano che avremmo chinato la testa»

L’account Twitter di Carlo Calenda continua ad essere al centro della politica italiana. Il leader di Azione, dopo aver letto i giornali stamattina, lo usa per rispondere alle accuse di Emma Bonino ed Enrico Letta. E per andare all’attacco: «Se c’è una cosa cosa acclarata è che il patto con il Pd era vantaggioso come posti. Le motivazioni della rottura non sono lì. Semplicemente ho provato a tenere il centro e sinistra su una linea coerente. Letta ha scelto il tutti dentro. Dovevo provarci. Nessun rimpianto», esordisce Calenda. Che poi svela un retroscena: «Eravamo anche disponibili a veder aderire Fratoianni e co. Ma le regole erano chiare tra di noi. No dichiarazioni contrarie a quanto appena firmato, no patti contrapposti. Perché altrimenti sarebbe uscita una coalizione manicomio. Letta e Bonino sapevano che così avremmo rotto».

Il leader di Azione va di nuovo all’attacco sul tema Bad Godesberg: «È incredibile quanto poco il Pd abbia imparato dall’esperienza dell’alleanza con i 5S e prima Bertinotti e Turigliatto. Sono sempre lì. Ed è ancora più incredibile che tutti i cosiddetti riformisti del PD, davanti a questa alternativa non abbiano detto una singola parola». Invece, spiega, «se avessi accettato senza fiatare la destra avrebbe vinto a tavolino e Azione sarebbe morta. Mentre abbiamo bisogno di un’alternativa riformista. Se c’è una cosa che ho capito è che non c’è alcun modo di staccare il PD dal populismo».

Calenda ribalda l’accusa di populismo che gli è arrivata addosso in questi giorni: «Al Pd il populismo serve per giustificare lo stare al Governo sempre, con chiunque a qualsiasi costo, accontentando i puri/duri. E la stessa ragione per cui hanno bisogno del pericolo democratico perenne, che copra ogni incoerenza e giravolta. Ora di voltare pagina». Nell’intervista rilasciata a Repubblica oggi Bonino aveva accusato Calenda: «È lui che ha dato l’addio. Eravamo insieme fino a sabato e domenica ha deciso di andarsene per conto proprio. Ha mancato alla parola data per ragioni fumose, non convincenti e men che meno dirimenti».

In una serie di tweet successivi Calenda attacca di nuovo +Europa: «Perché Letta ha sottoscritto il patto con Sinistra Italiana sapendo cosa sarebbe accaduto? Perché +Europa gli ha assicurato che non avremmo strappato per il problema delle firme. Purtroppo Letta e Benedetto Della Vedova hanno sbagliato valutazione pensando che avremmo chinato la testa».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: