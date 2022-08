+Europa vuole di confermare l’alleanza con il Pd. Magi: «Così Calenda ha abbandonato la chat su Whatsapp»

La Direzione di +Europa vuole verificare la possibilità di confermare l’alleanza con il Partito Democratico. Una nota del partito fa sapere che, udita la relazione del segretario Benedetto Della Vedova, con riguardo agli avvenimenti politici delle ultime settimane, «dopo un ampio e articolato dibattito, ha conferito il mandato al segretario di verificare le condizioni politiche e le eventuali possibili formule per la conferma del patto sottoscritto con il Pd». Intanto ieri a In Onda il presidente di +Europa Riccardo Magi ha confermato l’indiscrezione secondo cui Carlo Calenda ha abbandonato senza spiegazioni la chat comune di Azione e +Europa. «Sì, è successo ieri mattina», ha detto Della Vedova. «Noi abbiamo fatto un pezzo importante di strada assieme, sono molto dispiaciuto di come siamo crollati a un metro dal traguardo, avevamo negoziato un patto del Pd sapendo che il Pd avrebbe fatto accordi elettorali con altri. La questione per me finisce qui anche se non ho capito le ragioni, firmare un patto vuol dire rispettarlo e noi lo rispetteremo», ha concluso Della Vedova».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: