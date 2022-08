No! Questo video non mostra una protesta degli agricoltori in Piemonte

Un video tagliato e completamente decontestualizzato viene usato per sostenere che nessun media abbia parlato di una fantomatica protesta degli agricoltori in Italia

Sulla scia delle proteste degli agricoltori in Olanda, diversi utenti italiani hanno condiviso un video dove vengono ripresi diversi trattori in fila per una presunta protesta organizzata in Piemonte, presumibilmente contro il Governo. Alcuni utenti riportano la solita teoria del «nessuno ne parla», ma c’è un semplice motivo: non si trattava di una protesta, ma di un festival.

Per chi ha fretta

Il video non mostra alcuna protesta da parte degli agricoltori piemontesi, non sono presenti ne cartelloni ne persone che confermino la narrazione diffusa tramite i social.

Il vide è tagliato. L’originale è stato pubblicato da una pagina Facebook piemontese e riguarda un festival tenutosi a luglio a Villafranca.

Analisi

Il video circola verso la fine del mese di luglio 2022 per sostenere l’esistenza di una protesta da parte degli agricoltori in Piemonte.

In Piemonte gli agricoltori iniziano ad averne piene le scatole scrive Luca il 29 luglio 2022.

«Nessuno ne parla?» domanda Liliana:

Secondo Luisa «Gli agricoltori italiani si riuniscono in Piemonte, lanciando un chiaro messaggio contro l’Agenda 2030». Non solo, nel post sostiene che «i cittadini si sono presentati di notte per mostrare il loro sostegno».

Non era una protesta, ma un festival

Il video originale risulta pubblicato il 25 luglio 2022 dalla pagina Facebook Villafranca Piemonte Proloco.

Le immagini riguardano il Villa Tractor Beer Fest tenutosi proprio a Villafranca il 23 luglio:

Su Youtube è possibile trovare diversi video del Festival, anche in notturna:

Risulta evidente che il video sia stato tagliato ad arte per far credere che vi fosse una protesta da parte degli agricoltori in Piemonte. Un elemento mancante è chiaramente visibile nel primo fotogramma del video originale, quello dove uno dei ragazzi ripresi porta la maglietta gialla del festival.

Conclusioni

Contrariamente a quanto diffuso dagli utenti attraverso i social, sulla scia delle proteste olandesi, il video non mostra una protesta da parte degli agricoltori in Piemonte, ma un festival organizzata a Villafranca (sempre in Piemonte).

Della verifica se ne sono occupati anche i colleghi di Euronews.

