Meloni a Letta: «Ho bisogno di “incipriarmi” in politica estera? Sei misogino. Da te nessuna lezione dopo l’accordo con la sinistra radicale»

Si accende lo scontro tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, dopo che il segretario del Pd ha attaccato la leader di Fratelli d’Italia, accusandola di provare «a incipriarsi» in politica estera con un’intervista a Panorama e richiamando invece il comizio in Spagna per il partito di estrema destra Vox e i rapporti con Viktor Orban. Meloni ribatte con un post su Facebook rinfacciando a Letta l’accordo elettorale con Verdi e Sinistra Italia, che hanno votato contro l’allargamento della Nato a Svezia e Finlandia: «Non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell’atlantismo, ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell’Urss. Noi non abbiamo bisogno della cipria, mentre voi non riuscireste a coprire le vostre contraddizioni neanche con lo stucco». Secondo la leader di FdI, quello di Letta è anche un attacco contro di lei in quanto donna: «Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell’idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di “incipriarmi” per essere credibile».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: