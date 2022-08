Salernitana, acquisti no stop: in arrivo Dia dal Villarreal

L’obiettivo dichiarato è la salvezza, quello reale invece è raggiungerla il prima possibile. Magari con qualche giornata d’anticipo. Per questo la Salernitana non ha intenzione di fermarsi sul calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Maggiore – ex capitano dello Spezia – il ds Morgan De Sanctis è al lavoro per portare un altro importante rinforzo alla corte di Davide Nicola. Questa volta la dirigenza del club di Iervolino ha guardato in Spagna, per individuare un rinforzo con esperienza internazionale. E l’obiettivo sembra essere stato raggiunto visto che, a breve, a Salerno è atteso un rinforzo che nell’ultima stagione ha disputato la Champions League. Si tratta di Boulaye Dia, attaccante senegalese (ma nato in Francia) in arrivo dal Villarreal.

Le cifre

ANSA | Boulaye Dia in azione con la maglia del Villarreal

Per vedere Boulaye Dia con la maglia della Salernitana mancano soltanto alcuni dettagli burocratici da sistemare tra i due club. La trattativa è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 1milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12, per un totale di 13 milioni. Gli ultimi documenti tra Salernitana e Villarreal verranno scambiati nella giornata di mercoledì 17 agosto, dopodiché il giocatore sarà libero di volare in Italia per iniziare la sua nuova avventura. Il classe ’96 – che si è laureato campione d’Africa con il Senegal – nell’ultima stagione trascorsa in Liga ha totalizzato 25 presenze mettendo a segno 5 gol. Sono invece 8 le apparizioni in Champions League, impreziosite da una rete realizzata nella massima competizione europea.

