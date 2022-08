Dazn, Vezzali convoca il tavolo per la resa dei conti: venerdì i rappresentanti della piattaforma incontreranno Agcom e Lega Serie A

Secondo le informazioni riportate dall’agenzia di stampa Ansa, l’appuntamento sarà venerdì prossimo alle 18. Il sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali (Forza Italia) si incontrerà con rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, dell’AgCom, della Lega Serie A e di Dazn per affrontare il caso dei disservizi che si sono verificati nella prima giornata di campionato. Molti utenti infatti non sono riusciti a vedere le partite delle loro squadre, comprese quelle che attirano milioni di tifosi. Un problema che aveva sollevato le critiche di diversi politici. Nelle scorse ore il Codacons ha annunciato che presenterà una denuncia contro Dazn per interruzione di pubblico servizio e truffa: «Gli utenti potrebbero essere chiamati a un vero e proprio sciopero, sospendendo il pagamento della quota mensile fino alla definitiva risoluzione di questi eterni problemi tecnici».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: