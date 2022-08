«Solidarietà a Sanna»: le donne finlandesi postano sui social filmati in cui si scatenano come la premier – Il video

Non si placano le polemiche contro la premier finlandese Sanna Marin, dopo la diffusione in rete di un video in cui balla e si diverte durante una festa privata. Ma a fianco della diatriba, si stanno moltiplicando anche le parole di supporto e difesa della premier Marin. Nelle ultime ore, le donne finlandesi stanno pubblicando sui propri account social dei video in cui ballano e si divertono, esattamente come la premier Marin. E la premier finlandese viene taggata nei vari post accompagnati dalla didascalia: «Solidarietà a Sanna». Un’iniziativa nata spontaneamente, in cui le donne rivendicano il proprio diritto a divertirsi e ad avere una vita anche al di fuori del lavoro, nel tentativo di scacciare pregiudizi di genere e generazionali, data la giovane età della premier 36enne. Nella giornata di ieri, rispondendo alle diverse accuse piovutele addosso dopo la diffusione del video, Marin ha dichiarato: «Spero che nel 2022 venga considerato accettabile che anche le persone che ricoprono ruoli decisionali possano trascorrere una serata di relax, cantando e ballando. Insomma, spero che anche noi possiamo essere considerate delle persone».

La vicenda

Nel frattempo, le immagini della festa privata a cui ha partecipato la premier Marin hanno fatto il giro del mondo, sollevando polemiche tra l’opinione pubblica e i politici finlandesi, anche perché nel video, in sottofondo, si sente una voce che parla di «jauhojengi», la «gang della farina», ossia di cocaina. E la premier finlandese Marin ha deciso di rispondere apertamente alle accuse: «Non ho mai detto quella parola, né fatto uso di droghe, ho solo bevuto un po’ di alcol. Non ho problemi a fare un test». E ieri, 19 agosto, Marin ha annunciato di essersi sottoposta ai test antidroga, i cui risultati saranno resi pubblici nell’arco di una settimana. Durante l’incontro con i giornalisti, la premier ha rivendicato il diritto di «divertirsi come ogni persona» nel suo tempo libero, sottolineando che se vi fossero stati degli impegni istituzionali o delle emergenze, sarebbe stata reperibile telefonicamente.

