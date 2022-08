Vaiolo delle scimmie, in pericolo di vita un turista italiano a Cuba: è il primo caso sull’isola

Si trova in pericolo di vita un turista italiano ricoverato a Cuba per vaiolo delle scimmie. Si tratta del primo caso nel Paese. Il ministero della Salute spiega che il paziente è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni «critiche» con pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il cittadino italiano è arrivato lunedì a Cuba e due giorni più tardi si è sentito male. Le sue condizioni di salute sono peggiorate, prima che giovedì venisse trasferito in ospedale per «trattamenti intensivi, arrivando in arresto cardiaco». «Il turista italiano ha alloggiato in una casa in affitto e ha visitato diversi luoghi nelle province occidentali del paese», ha aggiunto il ministero.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: