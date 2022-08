Finlandia, Sanna Marin risponde (ancora) alle polemiche: «Sono umana. Anche io a volte desidero gioia e divertimento» – Il video

«Posso onestamente dire che quest’ultima settimana non è stata la più facile della mia vita. Anzi, è stata abbastanza difficile». Inizia così il discorso tenuto dalla premier finlandese Sanna Marin durante la conferenza del partito socialdemocratico. Nel suo intervento ha voluto rispondere alle critiche degli ultimi giorni. I video e le foto di quella festa sono finiti sulle homepage di tutti i media internazionali, scatenando varie polemiche tra chi l’ha accusata di superficialità e chi ha voluto rivendicare il diritto di divertirsi anche di un capo di Stato. «Sono umana. E anche io a volte desidero gioia, luce e divertimento», ha detto Marin trattenendo le lacrime: «Voglio fidarmi e credere che le persone guarderanno a ciò che facciamo al lavoro piuttosto che a ciò che facciamo nel nostro tempo libero».

Oltre ai filmati della premier che balla con gli amici, in questi giorni è stata pubblicata anche la foto della modella e influencer Sabina Särkkä mentre si bacia un’altra donna nella residenza presidenziale di Kesäranta. La foto è stata scattata lo scorso 8 luglio dopo il festival di musica Ruisrock: entrambe sono in topless e tengono in mano un cartello con la scritta “Finland“. «Immagini e video che non vorrei vedere, che so che voi non vorreste vedere e che tuttavia vengono mostrati a tutti noi», continua Marin, «è privato, è gioia ed è vita». La premier assicura: «Non ho perso un solo giorno di lavoro, non ho lasciato un solo compito ancora da svolgere e non lo farò nemmeno in mezzo a tutto questo».

