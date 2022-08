Iraq, al Sadr annuncia il ritiro dalla politica dopo mesi di tensioni nel Paese

Il leader religioso sciita iracheno Muqtada al Sadr ha annunciato il suo ritiro dalla politica. La dichiarazione, comunicata su Telegram e pubblicata su Twitter, arriva dopo mesi di proteste dei suoi sostenitori, che portano avanti la richiesta di al Sadr di sciogliere del parlamento iracheno. La sua decisione potrebbe alimentare ulteriormente le tensioni nel Paese, alle prese da 11 mesi con uno stallo politico e istituzionale per la formazione del nuovo governo. Alle elezioni di ottobre 2021, il movimento sadrista ha conquistato 73 seggi su 329, diventando la prima forza politica di Baghdad. La non disponibilità dei partiti a lavorare con i propri rivali, però, ha di fatto reso impossibile la creazione di una maggioranza di governo. In una protesta risalente alle fine di luglio, i manifestanti sadristi avevano preso d’assalto il Parlamento e impedito ai rivali politici di al-Sadr, , gli sciiti sostenuti dall’Iran, di nominare un nuovo primo ministro, Muhammad al Sudani. Nuovi tentativi di irruzione sono stati fatti anche oggi, 29 agosto, dopo la dichiarazione di al Sadr. A giugno il leader aveva chiesto ai suoi parlamentari di dimettersi in massa per far posto alle riforme, cosa che avevano fatto. Altre volte al Sadr aveva annunciato di voler fare un passo indietro, senza averlo però mai fatto davvero. Ora la Corte Suprema Federale irachena dovrà riunirsi domani, martedì 30 agosto, per decidere se il parlamento verrà sciolto.

