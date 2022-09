La Russia accusa l’Ucraina: sabotatori di Kiev alla centrale di Zaporizhzhia nel giorno della visita dell’Aiea

Una squadra di sabotatori dell’esercito ucraino è arrivata vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel giorno dell’ispezione della missione Aiea. Lo sostiene l’esercito della Russia mentre le due nazioni si rimpallano la responsabilità dell’ultimo bombardamento sull’impianto. Secondo Kiev le forze russe stanno bombardando l’area della centrale nucleare. Secondo il ministero della Difesa russo, citato da Ria Novosti, sono invece le forze ucraine che stanno bombardando il punto di incontro della missione. Ovvero nell’area dell’insediamento di Vasilyevka e della centrale nucleare.

Sempre secondo Mosca i presunti sabotatori sono morti. «Intorno alle 6:00 di oggi (le 5:00 in Italia), due gruppi di sabotaggio dell’esercito ucraino per un massimo di 60 persone, a bordo di sette barche, sono sbarcati sulla riva del bacino idrico di Kakhovka, tre chilometri a nord-est della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Hanno cercato di prendere il controllo della centrale», ha dichiarato il ministero. «Sono state prese misure, anche con l’uso dell’aviazione dell’esercito, per eliminare l’avversario».

Intanto la missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è partita dalla città di Zaporizhzhia per dirigersi verso la centrale nucleare a circa 120 chilometri di distanza. «Ci sono state attività militari, anche questa mattina, pochi minuti fa”, ma “non ci fermiamo, ci muoviamo», ha detto ai giornalisti Rafael Grossi. «Inizieremo immediatamente a valutare la situazione della sicurezza nell’impianto», ha aggiunto.

